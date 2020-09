Coronavirus, in Sicilia 54 i nuovi positivi: 3 sono agrigentini

Sono 54 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Sicilia: l'1,55% dei 3.467 tamponi processati nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute sono evidenziati ben 28 guariti, anche se purtroppo si registra un nuovo decesso. Sono tre, invece, i positivi ad Agrigento.

Situazione negli ospedali: ci sono 5 persone in più ricoverate (dai 76 di ieri si passa alle 81 di oggi) e 12 pazienti in terapia intensiva. Gli attuali positivi diventano 1.252, di questi 1.159 sono in isolamento domiciliare. Nelle province invece 19 sono i nuovi positivi a Palermo, 2 a Caltanissetta, 4 a Catania, 2 a Messina, 5 a Ragusa, 3 a Agrigento e 19 a Trapani

La situazione nel resto d'Italia

Oggi 1.397 nuovi casi (272.912 da inizio emergenza) e dieci vittime. Sono 92.790 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. E aumentano di 11 unità i ricoveri in terapia intensiva: ora sono 120. Sono 68 i nuovi ricoveri in Italia nelle ultime 24 ore: il totale ora è di 1.505. Ieri erano stati registrati 1.326 nuovi casi (con quasi 103mila tamponi effettuati), sei decessi. Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 settembre 2020

Attualmente positivi: 28.915

Deceduti: 35.507 (+10, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 208.490 (+289, +0,14%)

Ricoverati: 1.625 (+79)

Pazienti in terapia intensiva: 120 (+11)

Tamponi: 8.921.658 (+92.790)

Totale casi: 272.912 (+1.397, +0,51%)