Coronavirus: altri 1.048 casi in Sicilia (21 in provincia), 14 i morti

Per il terzo giorno di fila si sfora quota mille nuovi contagi in Sicilia. Secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute sono precisamente 1.048 i nuovi casi sull'Isola a fronte di 8.015 tamponi processati (13% di positivi). Con i 14 morti registrati nelle ultime 24 ore diventano 550 le vittime dall'inizio della pandemia. A fare da contraltare un alto numero di guariti: 292.

Sono altre 47 le persone trovate positive al Covid che sono finite ricoverate in ospedale (totale 1.072). Mentre i posti occupati in terapia intensiva diventano 150 (+8 rispetto a ieri). Gli attuali positivi raggiungono quota 16.806, di cui 15.584 si trovano in isolamento domiciliare.

Questa invece la divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 258, Catania 299, Messina 80, Ragusa 83, Trapani 133, Siracusa 71, Agrigento 21, Caltanissetta 96, Enna 7.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si contano 28.244 nuovi casi (ieri 22.253) mentre l'incremento delle vittime è invece più netto: sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio. I pazienti in terapia intensiva erano 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri. La Lombardia era la regione con l'incremento più alto di nuovi positivi (5.278 in più da ieri), seguita dalla Campania con 2.861.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 3 novembre 2020​​

Nuovi casi: 28.244 (Ieri +22.253)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 135.731)

Attualmente positivi: 418.142 (ieri 396.512)

Ricoverati: --- (ieri 21.862)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.022)

Totale casi positivi: 759.829

Deceduti: 39.412, + 353 (ieri 39.059 con un aumento di 233 morti in 24 ore)

Dimessi/Guariti: 302.275