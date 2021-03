Coronavirus: in Sicilia 539 nuovi contagi (+44 in provincia): 17 morti

Sono 539 i nuovi contagi Covid individuati (ieri erano 566) su 25.171 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,14%, in leggero calo rispetto a ieri (2,2). Oltre mille (1.122 per l'esattezza) le persone guarite nelle ultime 24 ore. Diciassette i morti, tre in più di ieri. Sono sempre più di 25 mila gli attuali positivi: 25.129 (-600). Di questi 24.316 in isolamento domiciliare.

Negli ospedali sono 696 i ricoverati con sintomi. Scendono ancora i pazienti in terapia intensiva che diventano 117 (-6 rispetto a ieri) con appena due nuovi ingressi.

Sono 190 i nuovi casi nella provincia di Palermo, 150 a Catania, a Messina 36, a Siracusa 47, Trapani 12, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Agrigento 44 ed Enna 10.

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 20.884 (ieri 17.083)

Casi testati: 115872 (ieri 105.249)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 335.983)

molecolari: 192341 di cui 18153 positivi pari al 9.43% (ieri 9.17%)

rapidi: 166543 di cui 2687 positivi pari al 1.61% (ieri 1.59%)

Attualmente positivi: 437.421, +6425 (ieri 430.996, +6663)

Ricoverati: 19.763 +193 (ieri 19.570, +458)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.411, +84 (ieri 2.327, +38, 222 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.976.274 (ieri 2.955.434)

Deceduti dopo Covid test positivo: 98.635 (ieri 98.288)

Totale Dimessi/Guariti: 2.440.218, +14068 (ieri 2.426.150, +10057)

Vaccinati: 1.454.503 (4.587.565 dosi somministrate*)