Covid, Sicilia seconda regione per nuovi contagi: ma ad Agrigento appena 2 positivi

Sono pochi rispetto alla media giornaliera, complice il weekend del Primo maggio, i tamponi processati in Sicilia: 14.474. Ne consegue che i contagi sono di meno (734) e il tasso di positività sia più alto (5%) anche se in ribasso rispetto a ieri (7.9%). Questo perchè nei festivi prosegue l'attività diagnostica (dunque i tamponi molecolari), mentre subisce un rallentamento quella di screening (i rapidi). Fatto sta che l'Isola, dove anche oggi si registrano 20 decessi, è la seconda regione italiana per contagi dietro la Campania. E la provincia di Palermo registra ben il 60% dei casi totali, 445.

Aumentano i posti letto occupati in ospedale, dove i ricoveri ordinari sono 30 in più rispetto a ieri. Ma anche su questo dato ha effetto il weekend, dove solitamente si effettuano meno dimissioni rispetto ai giorni feriali. Le terapie intensive occupate invece diventano 163 (-3) con cinque soli nuovi ingressi. I nuovi guariti sono invece 540, mentre gli attuali positivi restano 24.955 con 23.617 curate a casa.

Oltre a Palermo gli altri casi sono stati registrati a Catania (99), Messina (61), Siracusa (35), Trapani (25), Ragusa (28), Caltanissetta (31), Agrigento (2) ed Enna (2).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 3 maggio 2021 registra 5.948 casi su 121.829 tamponi e 256 decessi. I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.490, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 121 (ieri 109). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.395 persone, in aumento di 50 unità rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi