Il Coronavirus in Sicilia arretra ancora: 254 nuovi casi (+1 in provincia) e 3 morti nelle ultime 24 ore

Il tasso di positività è del 2,16%: 11.716 mila i tamponi processati. I ricoverati sono 8 in meno rispetto a ieri. Un solo nuovo ingresso giornaliero in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore sono 254 i nuovi casi di Coronavirus, individuati su 11.716 tamponi processati in Sicilia tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è stabile al 2,16% (ieri era del 2.12%, 289 i nuovi casi su 13.571 tamponi). Si registrano altri 3 morti e dunque il totale delle vittime a causa del Covid, nell'Isola, sale a 5.858.

Continua a scendere anche il saldo dei posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari sono 413 (-8, ieri erano stati 421) e 46 quelli in terapia intensiva (ieri erano 47) con un solo nuovo ingresso giornaliero. Sono invece 186 i nuovi guariti e 8.763 gli attuali positivi, 8.304 dei quali in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 47, Catania 71, Messina 4, Siracusa 26, Trapani 37, Ragusa 53, Caltanissetta 5, Agrigento 1 e Enna 10.

Prenotazione vaccini over 16

E' bastata poco più di un’ora per registrare il sold out. All’avvio dell’ultima fase della campagna vaccinale, quella rivolta alle persone di età compresa tra i 18 e il 39 anni, si sono registrate circa cinquemila prenotazioni tramite il sistema realizzato dall’Ufficio del commissario per l'emergenza Covid per l’hub della Fiera del Mediterraneo. Le registrazioni arrivate già ieri - nonostante la data ufficiale di apertura fosse il 3 giugno - riguardavano gli slot disponibili fino al 18 giugno. Per le settimane successive bisognerà attendere la consegna di nuove forniture di vaccini, così da stabilire come distribuire le scorte nei vari punti.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia