Coronavirus: 1.047 i nuovi casi (55 in provincia), aumentano i ricoveri

Sono 1.047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 35.591 con un aumento di 641 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1321, in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1137, 47 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 184, 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 380.

La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, a Palermo 297, a Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissetta 87, a Agrigento 55, a Enna 3.

L'analisi

Torna sopra quota mille il numero dei nuovi casi di Coronavirus diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati accertati 1.047 nuovi contagi a fronte di 6.319 tamponi, con un tasso di positività del 16,5%. Un aumento netto rispetto al 14,4% di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 1.137, ovvero 47 in più rispetto a ieri. In Terapia intensiva ci sono 184 posti letto occupati e si registrano 11 nuovi ingressi. Il totale degli ospedalizzati è di 1.321 persone. I positivi in isolamento domiciliare sono 34.270. Il totale degli attualmente positivi è di 35.591 persone. I nuovi dimessi/guariti sono 380, che portano il totale da inizio pandemia a 58.462. Si registrano invece altre 26 vittime, due in meno di ieri (2.494 dall'inizio della pandemia).

I vaccini

Complessivamennte, nella sola giornata di ieri (sabato 2 gennaio) in Sicilia sono stati somministrati 4.438 vaccini anti Covid. Dall'avvio della campagna, nell'Isola sono stati effettuati circa settemila vaccini. (L'articolo completo)

Positivo medico vaccinato

E' risultata positiva al Covid 19 una dottoressa dell'ospedale Umberto I di Siracusa che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo. Non risulterebbero altri casi simili al momento tra gli operatori sanitari siracusani che hanno viaggiato con il medico. Così come al momento sembra esclusa una correlazione tra il vaccino e la riscontrata positività. Il sospetto è che potesse già avere in incubazione l'infezione senza accusare alcun sintomo. "Sono risultata positiva al Covid. ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia. Se non l'avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile", dice all'Ansa la dottoressa.

La situazione in Italia

Sono 14.245 i contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi, 3 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 347 morti, che portano il totale a 75.332 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Più di centomila i tamponi eseguiti.

Continuano ad aumentare i numeri dei posti letto occupati, sia in terapia intensiva che nei reparti Covid ordinari. Nota positiva: le persone guarite o dimesse oggi sono 14.746. Ecco tutti i numeri del bollettino Covid di domenica 3 gennaio.

14.245 contagiati

347 morti

14746 guariti

+14 terapie intensive

+127 ricoveri

102.974 tamponi

Tasso di positività: 13,8% (-3,8%)

84.730 vaccinati totali.