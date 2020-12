Covid, 1.294 nuovi casi (+61 in provincia) e tasso di positivi stabile (12%): Sicilia pronta a ricevere il vaccino

Oggi si attesta al 12,2% il tasso di positivi su tamponi effettuati in Sicilia, su 10.581 test sono stati individuati dunque 1.294 nuovi contagiati. Una percentuale lievemente inferiore rispetto a ieri e in linea col trend degli ultimi giorni. Si conferma anche oggi la tendenza verso il basso del numero dei ricoverati in ospedale che dai 1.494 di ieri passano a 1.465 (-29). A questi vanno aggiunti i pazienti in terapia intensiva che sono 221 (+1). I nuovi ingressi in area critica nell'Isola sono 15, si tratta di un dato nuovo (e importante) fornito dal ministero della Salute.

Le vittime sono più rispetto a ieri: 34. Ma da tempo gli esperti spiegano che il numero dei morti è quello che scenderà per ultimo, perché le restrizioni hanno effetto sui nuovi contagi ma non su quelli che già hanno contratto il virus. Ancora alto il numero dei guariti, che sono 1.211. Gli attuali positivi diventano quindi 39.780, di cui 38.094 in isolamento domiciliare.

Questa la mappa dei nuovi contagi per provincia: Palermo, 200; Catania 663; Messina 126; Ragusa 54; Trapani 58; Siracusa 59; Agrigento 61; Caltanissetta 45; Enna 28.

La Sicilia si prepara a ricevere il vaccino anti Covid

Sono iniziati i contatti tra il commissario straordinario Domenico Arcuri e i vertici della sanità siciliana in vista delle prime dosi di vaccino contro il Covid, che dovrebbero arrivare sull'Isola a gennaio. Per la corretta conservazione del vaccino serviranno celle frigorifere molto grandi in grado di raggiungere i -75 gradi, quello che si sa è che il vaccino arriverà in borse di conservazione contenenti 5 scatole da 975 dosi ciascuna.

In Sicilia è stato individuato come sito la sede della banca del cordone ombelicale di Sciacca, gli ospedali di gela e Caltanissetta, il San Giovanni Di dio di Agrigento e quasi tutti gli ospedali di Catania. In provincia di Palermo saranno conservate all’Ismett, al Cervello, al Civico e al Giglio di Cefalù. Se fosse necessario si renderebbero disponibili anche l’Umberto I di Enna, il Sant’Antonio Abate di Trapani, e altri siti a Messina e Siracusa.

M5S: "Impatto su studenti basso, riapriamo le scuole"

"L’impatto del Covid sugli studenti delle scuole Infanzia e I ciclo in Sicilia è dell’1,25%, una percentuale che non può giustificare la chiusura”. Lo affermano le parlamentari del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso e Roberta Alaimo. “Secondo i dati aggiornati ad oggi del Ministero, è in diminuzione anche il trend dell’incidenza degli alunni attualmente positivi al Covid-19 rispetto al totale degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola del I ciclo, essendo tale valore passato dallo 0,46% del 19 novembre allo 0,41% del 2 dicembre. Gli investimenti messi in campo dalla Ministra Lucia Azzolina dimostrano come la scuola oggi sia sicura, e a confermarlo sono i dati. La scuola e gli studenti non possono pagare il prezzo di altre carenze, stiamo lavorando affinché si riaprano le porte anche delle scuole di secondo grado in tutto il Paese”.

La situazione nel resto d'Italia

Quasi mille morti (993) sono stati registrati nelle ultime 24 ore, ben 347 dei quali in Lombardia. Mai così tante vittime correlate al Covid dall'inizio dell’epidemia. Per la prima volta la tabella indica il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore, in questo caso 217 (Puglia, Lombardia e Veneto hanno i dati peggiori). I ricoverati nei reparti ordinari sono 31.772 , in calo di 682 unità rispetto a ieri. Un dato positivo la decrescita degli attualmente positivi, -1.248 in meno di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 dicembre

Nuovi casi: 23.225 (ieri 20.709)

Casi testati: 96.592 (ieri 95.599)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 226.729 (ieri 207.143)

Attualmente positivi: 759.982 (ieri 761.230)

Ricoverati: 31.772, -682 (ieri 32.454, -357)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.597, -19 (ieri 3.616, -47)

Totale casi positivi: 1.664.829 (ieri 1.641.610)

Deceduti: 58.038, +993 (ieri 57.045, 684 morti registrati nelle 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 846.809 (ieri 823.335)