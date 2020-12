Coronavirus, in Sicilia tornano a salire i contagi (995, +26 in provincia) e i ricoveri in ospedale

Risalgono i casi di Coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma aumentano anche i tamponi processati. I nuovi casi sono 995 a fronte di 8.807 test con un tasso di positività all'11,2%. (Ieri erano stati 650 con 5.693 tamponi e una positività dell'11,4%). E' quanto reso noto dal ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano per monitorare l'andamento della pandemia.

I ricoverati con sintomi aumentano passando da 1.064 a 1.093, mentre in Terapia intensiva i posti letto occupati sono 169 (con 8 nuovi ingressi), in diminuzione rispetto a ieri quando erano 175. Il totale dei positivi al Covid in ospedale è di 1.262 persone, mentre sono ben 32.147 sono in isolamento domiciliare. Il totale degli attualmente positivi nell'Isola è di 33.409 persone. Si devono registrare altre 26 vittime (ieri 28), che portano il totale da inizio pandemia a 2.352. Ci sono anche 806 guariti, per un totale di 55.500.

L'incremento dei nuovi casi per provincia: a Catania accertati 185 casi, a Palermo 225; a Messina 287, a Ragusa 33, a Trapani 105, a Siracusa 42, a Caltanissetta 57, ad Agrigento 26 e a Enna 35.

La situazione in Italia

Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (su 128.740 tamponi eseguiti) e 659 le vittime. I guariti o dimessi sono stati 17.044. Oggi in calo le terapie intensive (-16) e i ricoveri ordinari (-270).

Attualmente positivi: 568.728

Deceduti: 73.029 (+659)

Dimessi/Guariti: 1.425.730 (+17.044)

Ricoverati: 26.211 (-286)

Pazienti in terapia intensiva: 2.549 (-16)

Tamponi: 26.243.558 (+128.740)

Totale casi: 2.067.487 (+11.212, +0,55%)