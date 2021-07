Coronavirus, in Sicilia 627 nuovi contagiati (93 in provincia): quasi 9 mila le persone attualmente positive

Sale il numero dei nuovi positivi accertati in Sicilia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 627, quasi 200 in più rispetto a ieri (24 ore fa erano 436) ma i tamponi analizzati sono stati il doppio: 22.766 contro i 11.375 registrati martedì. Alla luce di questi numeri il tasso di positività scende dal 3,8% al 2,7%.

Due fattori da considerare: se è vero che risale il numero di persone ricoverate con sintomi (263, +29 rispetto a 24 ore fa) va anche detto il totale dei ricoverati in terapia intensiva scende da 30 a 26 con un solo nuovo ingresso (ieri erano 3). Al momento in Sicilia si trovano 8.654 in isolamento domiciliare. Il totale di coloro che sono attualmente positivi nell'Isola è di 8.943 persone. Da registrare purtroppo altre sei vittime. In tutto 6.036 persone hanno perso la vita in Sicilia dall'inizio della pandemia.

Questa la suddivisione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana: Palermo 71.294 (+139); Trapani 14.800 (+28), Messina 27.139 (+3); Agrigento 13.366 (+93); Caltanissetta 13.745 (+104); Enna 7.011 (+43); Catania 61.733 (+116); Ragusa 14.327 (+68); Siracusa 17.201 (+33).

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 28 luglio 2021 registra 5.696 su 248.472 test portando a 3851 positivi in più. 15 i decessi mentre negli ospedali si registrano 74 posti letto occupati in più in area medica, mentre calano di 6 i ricoverati in terapia intensiva. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 27 luglio registrava 4.522 nuovi casi su 241.890 test e 24 decessi. Lontanissimi i numeri dalla soglia critica del 10% prevista dai nuovi parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla ma tra le regioni che vedono una risalita dei ricoveri gravi c'è la Sardegna (da ieri 5%) seguita dalla Sicilia. Nella corsa al vaccino spicca il risultato dei ventenni che hanno ottenuto più prime dosi dei trentenni: 55% contro 54%.