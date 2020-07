Coronavirus, sette guariti in Sicilia: sale il numero dei ricoverati

Buone notizie sul fronte Covid in Sicilia. Il dato più importante che emerge dando un'occhiata al quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, oggi 28 luglio in merito all’emergenza Coronavirus, è che non c'è alcun nuovo contagiato.

Non è stato conteggiato il nuovo caso di Covid 19 a Ravanusa. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 267.962, su 211.860 persone: di queste sono risultate positive 3.215. Attualmente sono ancora contagiate 206 persone: 2.726 sono guarite (più sette rispetto a ieri). In tutto ammonta a 283 il numero dei deceduti (0). Degli attuali 206 positivi, 29 (+7) pazienti sono ricoverati con sintomi - di cui 2 (-2) in terapia intensiva - mentre 175 sono in isolamento domiciliare (più sette rispetto a ieri).

Per quanto riguarda la situazione in Italia il balzo dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni è cristallizzato nella consueta sintesi del bollettino del Ministero della Salute di oggi martedì 28 luglio 2020. Sono più le persone che si ammalano di Covid-19 di quelle che guariscono dalla malatti

Anche oggi si registra un aumento del numero dei casi attualmente positivi (+28) mentre cresce anche il numero dei ricoveri. Inoltre dopo 5 giorni di stasi torna a crescere il numero dei decessi (+11).