Coronavirus, in Sicilia 84 nuovi casi nelle ultime 24 ore e zero morti

Ottantaquattro nuovi casi di contagio da Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. E' quello che emerge dagli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute in relazione al monitoraggio della pandemia nell’Isola. Gli 84 contagi sono saltati fuori con ben 12.892 tamponi processati, ovvero 8 mila in più rispetto a 24 ore fa. Questo vuol dire che il tasso di positività riscende drasticamente allo 0,6% (contro il 2,4% di ieri). Non è stato registrato neanche un decesso. Il bilancio complessivo delle vittime della pandemia nella regione rimane inchiodato a 5.965.

Il numero delle persone ricoverate per il Coronavirus negli ospedali siciliani sale da 162 a 171. In tutto sono 24 i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) con soltanto un nuovo ingresso (ieri erano stati tre). A oggi in Sicilia ci sono 4.157 persone in isolamento domiciliare (-26).

Tornano gli Open days per fragili e over 60

Intanto tornano gli Open days in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. L'iniziativa, in partenza da giovedì 1 fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti.

Il Coronavirus in Italia

Oggi in Italia si sono registrati 927 i positivi al test del Coronavirus nelle ultime 24 ore su 188.191 test, 10 i decessi, 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-14 rispetto al giorno prima), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 2.027.

