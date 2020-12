Coronavirus, pochi tamponi e 685 nuovi casi in Sicilia (4 in provincia): preoccupa l'aumento dei ricoveri

Nel giorno in cui in Sicilia sono state vaccinate altre 685 persone tra sanitari, operatori e anziani ospiti delle rsa, i nuovi contagiati dal Coronavirus sono 650 su 5.693 tamponi processati (tasso di positività dell'11,4%). Ovviamente è ancora troppo presto per vedere gli effetti del vaccino, ma a preoccupare è il dato dei ricoveri che - dopo giorni in costante calo - torna a salire. Secondo il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute infatti i posti letto ordinari occupati in ospedale sono 1.064, ben 37 in più rispetto a ieri. Mentre le terapie intensive sono 175 (+1), con 15 nuovi ingressi. Resta alto ancora il numero delle vittime: oggi 28.

Si registrano anche 543 guariti, con gli attuali positivi che aumentano di 79 unità e diventano 33.246. La mappa dei nuovi casi per provincia: Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.

I dati dell'ultima settimana in Sicilia

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5.087, valore più basso del 19,8% rispetto alla settimana scorsa. I tamponi positivi sono pari al 10,5% dei tamponi effettuati nella settimana. Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 17,0%, in diminuzione rispetto al 17,4% della settimana scorsa. Il numero degli attuali positivi è pari a 33.167, 716 in meno rispetto alla settimana precedente.

Con riferimento a tutti i tamponi effettuati dall'inizio dei controlli, la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati è pari al 7,5%. I ricoverati sono 1201, di cui 174 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana scorsa sono diminuiti di 53 persone (-4 il numero di ricoverati in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 82 nuovi ingressi in terapia intensiva (in diminuzione rispetto ai 93 della settimana precedente).

La tavola coi valori assoluti

Il numero dei guariti (54.151) è cresciuto di 5660 unità rispetto alla settimana precedente . La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 60,4% (domenica scorsa era pari al 57,4%). Il numero dei deceduti, pari a 2.298, è aumentato di 143 persone rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (domenica scorsa 2,5%). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%). Tutti i dati sono aggiornati a domenica 27 dicembre.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino mostra un aumento di ricoverati per sintomi (+361) e l'accesso di 167 nuovi pazienti in terapia intensiva. Purtroppo si registrano anche oggi ben 445 decessi. Appena 8.585 i nuovi casi ma su un numero ridottissimo di tamponi (29.665 casi testati). L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri registrava 305 morti e appena 8.913 nuovi casi ma su appena 59.879 tamponi. 581.760 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 28 dicembre

Nuovi casi: 8.585 (ieri 8.913)

Casi testati: 29.665 (ieri 24.757)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 68.681 (ieri 59.879)

Attualmente positivi: 575.221 (ieri 581.760)

Ricoverati: 23.932, +361 (ieri 23.571)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.565, -15, 167 nuovi (ieri 2580, 148 nuovi)

Totale casi positivi: 2.056.277

Deceduti: 72.370, +445 (ieri 298)

Totale Dimessi/Guariti: 1.408.686