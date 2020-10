Il virus non si ferma, in Sicilia 860 nuovi casi (3 nell'Agrigentino): oltre 100 i pazienti in terapia intensiva

Superano quota cento i posti in terapia intensiva occupati in Sicilia da pazienti contagiati dal Covid: diventano 103 e sono cinque in più rispettano a ieri. Sono invece 50 in più le persone ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore (727 il totale). Il tutto a fronte di 860 nuovi casi riscontrati su 7.324 tamponi processati (11,4% di positivi), di questi ben 345 in provincia di Palermo. Dieci invece i decessi.

Pochi i guariti rispetto al trend degli ultimi giorni, 61. Mentre gli attuali positivi sull'Isola salgono a 11.734 con un incremento di 784. Di questi 10.904 sono in isolamento domiciliare. Oltre a Palermo si sono registrati nuovi contagi in provincia di Catania (197), Messina (52), Trapani (138), Ragusa (35), Siracusa (30), Caltanissetta (45), Agrigento (3), Enna (15).



La situazione nel resto d'Italia

In Italia oggi si sono registrati 21.994 nuovi casi e 221 morti (a breve il dettaglio completo).