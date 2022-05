Covid, in Sicilia 1.710 i nuovi positivi (142 nell'Agrigentino): calano i ricoveri in ospedale, 11 i morti

Sono 1.710 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 15.215 tamponi processati in Sicilia. E' quello che emerge dal bollettino appena diramato dal ministero della Salute. Ieri i nuovi positivi erano 2.063. Alla luce di questi numeri il tasso di positività scende di poco (all'11,2%, ieri era al 11.4%). La Sicilia è al quarto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 73.979 con una diminuzione di 2.363 casi. I guariti sono 4.448 mentre le vittime sono 11 portano il totale dei decessi a 10.915. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 554, 25 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 22, due in meno rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 467 casi, Catania 673, Messina 148, Siracusa 214, Trapani 149, Ragusa 142, Caltanissetta 118, Agrigento 142, Enna 43.

Il Covid oggi in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 25 maggio 2022 in Italia registra 22.438 nuovi positivi su 220.101 tamponi e 114 morti. L'ultimo bollettino Coronavirus di ieri martedì 24 maggio registrava 95 morti e 29.875 contagi su 269.971 tamponi. Il tasso di positività scende dall'11,1% al 10,2%. I pazienti in terapia intensiva sono 271 (-19), con 22 ingressi giornalieri, mentre quelli ricoverati con sintomi 5.969 (-288). Gli attualmente positivi in Italia sono 792.583.