Covid, altri venti morti in Sicilia: i nuovi casi sono 383, +40 in provincia

Per la prima volta dopo settimane non scende il numero delle persone in ospedale: 535 sono i pazienti ricoverati (+2), mentre le terapia intensive diventano 81 (-5) con 2 soli nuovi ingressi. Poco meno di ventimila i tamponi processati col tasso di positività al 2,1%

Restano costanti i nuovi contagi, continuano a scendere gli attuali positivi ma per il secondo giorno di fila è alto il numero di vittime (20). Sono in chiaroscuro i numeri del bollettino del 27 maggio relativi alla Sicilia. Sono 383 i nuovi casi su 18.104 tamponi analizzati (2,1% il tasso di positività, che ieri era dell'1,8%).

Negli ospedali si arresta il trend che vede da settimane calare il numero dei posti letto in ospedale: i ricoveri ordinari infatti passano dai 533 di ieri ai 535 di oggi, mentre le terapie intensive diventano 81 (-5) con appena due nuovi ingressi. I guariti invece 738, per cui gli attuali positivi scendono a 11.340 (-375). Di questi la stragrande maggioranza (10.724) sono curati in casa.

Nel Palermitano i nuovi casi sono 59. Di più a Catania (117), poi c'è Messina (46), Siracusa (37), Trapani (34), Ragusa (15), Agrigento (40), Caltanissetta (18) ed Enna (17).

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano 4.147 nuovi casi dall'analisi di 243.967 tamponi. 171 le vittime registrate nelle ultime 24 ore mentre crollano anche oggi i ricoveri in terapia intensiva (-72) e nei normali reparti (-411). I pazienti in terapia intensiva sono 1.278, mentre nei reparti non intensivi restano 8.118 pazienti, 260.029 gli italiani positivi al coronavirus Sars-Cov-2, 250.633 in isolamento domiciliare

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 maggio