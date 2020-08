Coronavirus, in Sicilia oltre 4 mila tamponi: 50 nuovi casi: nessuno ad Agrigento

Cinquanta nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su oltre quattromila tamponi processati dai laboratori dell'Isola (4.072 per la precisione). Ciò significa che è risultato positivo 1.22% dei test analizzati. Tra i nuovi casi non ci sono migranti. In provincia di Palermo il numero più alto di nuovi contagi (17). Dall'inizio della pandemia il totale dei casi sale quindi a 4.174. Da segnalare 11 persone guarite, fermo a 286 invece il numero dei decessi. Gli attuali positivi invece sforano quota mille e salgono a 1019 (+39 rispetto a ieri).

Secondo il bollettino diramato da ministero della Salute i ricoverati diventano 62 (+3), mentre restano stabili le terapie intensive (10). Restano quindi 967 le persone contagiate in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Nelle altre province si registrano 16 casi a Catania (dei quali 7 con correlazione con l'estero), 7 a Messina (di cui 5 con correlazioni con la Sardegna), 7 a Siracusa e 3 a Ragusa (di cui 2 con correlazioni con Malta).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 agosto 2020 conferma i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati. Oggi si segnalano 1.411 nuovi casi a fronte di ben 94.024 tamponi processati e 4.934.818 casi testati. Purtroppo si segnalano 5 decessi mentre salgono a 1.131 i pazienti covid ricoverati (+76) mentre restano sostanzialmente stabili i pazienti in condizioni critiche (67 in terapia intensiva). Oltre 20mila le persone in isolamento.