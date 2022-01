Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore: ad Agrigento e provincia ci sono 466 nuovi casi

Risale il numero dei contagi giornalieri in Sicilia ma diminuisce il tasso di positività. E' la notizia più saliente (e incoraggiante) che viene fuori dal bollettino di oggi appena diramato dal ministero della Salute. In Sicilia sono infatti 7.917 i nuovi casi Covid (+401 rispetto a ieri) ma su 50.327 tamponi processati (ben 8.372 in più di ieri) con un tasso di positività che scende dunque dal 18% al 15,7%. La Sicilia è al nono posto per contagi.

E' quindi corretto parlare di rallentamento del virus. Gli effetti - seppur lenti - continuano a riflettersi anche sulla pressione ospedaliera: sono infatti 1.460 le persone che si trovano ricoverate per Covid nei reparti ordinari siciliani (-4 rispetto a ieri), mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive passano dai 158 di ieri ai 155 di oggi. Si registrano altri 12 nuovi ingressi in area critica, uno in meno rispetto al giorno prima. Sono 2.055 i guariti.

Diminuisce nettamente anche il numero dei decessi comunicati: sono 51, mentre martedì erano 71. Di questi 51 - precisa la Regione - uno è riferito a oggi, 10 a ieri, 26 al 24 gennaio, 3 al 23 gennaio, 4 al 22 gennaio, 2 al 21 gennaio, uno al 17 gennaio, due al 15 gennaio, uno all'11 gennaio e infine un altro al giorno dell'Epifania. Le persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia nell'Isola sono 8.336.

In Sicilia continuano però ad aumentare gli attuali positivi, che arrivano a 226.104 (+5.811). In realtà - come spiegato da PalermoToday nei giorni scorsi - il dato è falsato dalla lentezza con la quale la Regione carica il numero dei guariti. In isolamento domiciliare si trovano 224.489 persone.

Per quanto riguarda le province ecco come sono suddivisi i nuovi casi oggi: Palermo 2.327, Catania 1.393, Messina 1.026, Siracusa 786, Ragusa 804, Trapani 416, Agrigento 466, Caltanissetta 536, Enna 163.

Vaccini anti-covid: da domani in sicilia 82.400 fiale Moderna

Sono in arrivo a partire da domani 27 gennaio le ultime forniture di vaccini anti-Covid Moderna da parte di Sda. Il corriere espresso di Poste Italiane recapiterà sul territorio nazionale ulteriori 865 mila dosi, di cui una fetta rilevante pari a 82.400 fiale saranno consegnate attraverso speciali furgoni presso le farmacie ospedaliere siciliane.

Sull’Isola i centri di destinazione saranno Palermo (20.300 dosi), Giarre (18.400), Milazzo (10.300), Agrigento (7.100), Erice Casa Santa (7.100), Siracusa (6.600), Ragusa (5.300), Caltanissetta (4.300), Enna (2.700), Augusta (200) e Messina (100). "Con l’occasione - si legge in una nota di Poste - si ricorda che restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle somministrazioni di prima o successive dosi. I cittadini in target potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 –, via sms al numero 339.9903947, attraverso i 689 sportelli Atm Postamat o tramite i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola".

L’azienda ricorda infine che presso gli uffici postali dell’Isola restano in vigore le disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus e invita i cittadini a rivolgersi alle sedi per le sole operazioni indifferibili, preferendo i canali di accesso digitali per tutti i servizi disponibili.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino del ministero della Salute con tutti gli aggiornamenti sulla pandemia Covid di oggi mercoledì 26 gennaio 2022 rivela che sono 167.206 i nuovi casi accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 1.097.287 tamponi processati. Il tasso di positività è del 15,2% (ieri era al 13,3%). Ancora sopra 400 le nuve vittime. Sono 426 e il totale dall'inizio della pandemia arriva a 144.770. Ieri le vittime erano state 469, il dato più alto della quarta ondata.

Il bollettino di oggi mercoledì 26 gennaio 2022

Attualmente positivi: 2.716.581 (ieri 2.689.166)

Deceduti: 144.770 (ieri 144.343)

Dimessi/Guariti: 7.522.210 (ieri 7.379.112)

Ricoverati: 21.666 (ieri 21.798)

Ricoverati in terapia intensiva: 1.665 (ieri 1.691)

Tamponi: 166.244.710 (ieri 165.123.123 )

Totale casi: 10.383.561 (ieri 10.212.621)

