Coronavirus, cala il numero di tamponi e positivi in Sicilia (0 in provincia): 27 i morti

Si abbassa il tasso di positività, che passa dall'11,1% di ieri all'8,3% odierno. In base ai dati del bollettino del ministero delle Salute, tornano a salire i ricoveri in regime ordinario (+19), mentre scendono di 4 unità quelli in terapia intensiva