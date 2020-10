Coronavirus, cala il numero di tamponi: 695 i nuovi positivi in Sicilia (+28 in provincia) e 11 morti

Sono 695 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, in base al quale risultano processati 5.193 tamponi: quasi duemila in meno rispetto a ieri (7.147).

Nell'Isola ci sono altri 11 morti, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 428. Come ogni giorno va ricordato che la Regione non fornisce più informazioni sulle persone decedute, limitandosi (a volte) a dare solamente la provincia in cui avviene il decesso.

Le persone ricoverate con sintomi Covid sono ora 642, di cui 95 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 9.818 soggetti. Ci sono pure 18 guariti (ammonta a 5.914 il totale). Gli attuali positivi sull'Isola sono dunque 10.555. Dall'inizio della pandemia in Sicilia sono stati registrati 16.897 casi totali di Covid.

Sul fronte della distribuzione territoriale Catania è in testa al contagio per il secondo giorno consecutivo oggi con 227 casi, seguita da Palermo con 194 nuovi positivi in più, a Ragusa sono 98, a Messina 52, a Caltanissetta 46, ad Agrigento 28, a Enna 21; Siracusa 15, Trapani 14.