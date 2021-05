Covid, in Sicilia tasso di positività in calo (1,9%): 79 casi tra Agrigento e provincia

Mentre la Sicilia si prepara a proteggere dal Covid i più giovani, consentendo da domani la vaccinazione ai ragazzi che devono sostenere l'esame di maturità, ma è costretta a "frenare" sulle somministrazioni del siero Pfizer per la mancanza di adeguate scorte, i dati dicono che i nuovi casi di contagio sono 372 su 19.335 tamponi processati. Col tasso di positività che si abbassa al 1,9%. Le vittime sono 11. Mentre si conferma il trend che vede il calo dei ricoveri in ospedale: in regime ordinario ci sono 575 persone (-26), mentre le terapie intensive sono 93 (-5) con 3 nuovi ingressi.

Ci sono poi 773 guariti, con gli attuali positivi che scendono a 12.604 (-412). Nel Palermitano sono appena 20 i nuovi contagiati. Questo il quadro delle altre province: Catania (139), Messina (31), Siracusa (20), Trapani (35), Ragusa (25), Agrigento (79), Caltanissetta (5), Enna (18).

Da domani via libera alla vaccinazione anti Covid degli studenti maturandi, su base volontaria e senza prenotazione. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che ha firmato una nota rivolta ai dirigenti scolastici dell’Isola. (L'articolo completo)

