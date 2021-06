Coronavirus, 67 positivi (11 in provincia) e 6 morti: il tasso di contagio scende allo 0,56%

Sono stati 11.632 mila i tamponi processati. I ricoveri ordinari sono 175: dieci in meno rispetto a ieri. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva

Sono 67 i nuovi casi Covid, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, 52 in meno rispetto a ieri quando erano 119. Sono stati individuati su 11.632 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'0,57% (ieri era allo 0,7%). Si registrano altri sei morti che portano il totale delle vittime a causa del Covid, nell'Isola, a 5.963.

Dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute emerge inoltre che i ricoveri ordinari sono 175 (-10, ieri erano 185) e 23 quelli in terapia intensiva (ieri erano 27) con nessun nuovo ingresso giornaliero (ieri erano 4). Questo porta il totale degli ospedalizzati a 198. Sono invece 383 i nuovi guariti, cifra che porta il totale a 220.755. 4.431 il totale degli attuali positivi (- 322 rispetto a ieri), 4.233 dei quali in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 8, Catania 15, Messina 0, Siracusa 8, Trapani 10, Ragusa 10, Caltanissetta 4, Agrigento 11 e Enna 1.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia



Nuovi casi: 753, ieri 927

Casi testati: 42411

Tamponi (diagnostici e di controllo): 192.541, ieri 188.191

molecolari: 76542 di cui 706 positivi pari al 0.92%

rapidi: 115999 di cui 45 positivi

Attualmente positivi: 60.235, ieri 62.309

Ricoverati: 1.899, ieri 2.027

Ricoverati in Terapia Intensiva: 306 di cui 8 nuovi, ieri 328

Deceduti dopo un tampone postivo: 127.418

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.256.451

Totale Dimessi/Guariti: 4.068.798

Vaccinati: 16.947.093 persone pari al 31.3% della popolazione con più di 12 anni, 48.316.875 le dosi somministrate ovvero l'88.5% delle 37.359.811 dosi consegnate da Pfizer, delle 5.015.142 consegnate da Moderna e dei 10.352.894 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 571mila dosi di cui 305mila prime dosi

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 25 giugno 2021: l'85% degli over 80, il 50% dei settantenni, e il 43% dei sessantenni, il 32% dei cinquantenni, il 19% dei quarantenni, il 15% dei trentenni e il 12% dei ventenni e l'2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

Vaccini al museo

In 155 ieri sera hanno colto l’occasione al volo per immunizzarsi al museo Salinas nell’ambito di “VACCINArte: scopri, emozionati, vaccinati”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana e dai commissari Covid delle Città metropolitane per coniugare salute, cultura e bellezza. Adolescenti, anziani e turisti hanno ricevuto la seconda dose. Tra i vaccinati anche la direttrice del museo Caterina Greco, le archeologhe del museo che hanno accompagnato i visitatori e l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana Alberto Samonà.