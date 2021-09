Coronavirus, in Sicilia 464 nuovi casi nelle ultime 24 ore (13 nell'Agrigentino): ricoveri in calo

Positivo il 3,4% dei 13.504 mila tamponi processati. Sono 543 i pazienti con sintomi, -31 rispetto a ieri. Due i posti che si sono liberati in terapia intensiva. Tredici i morti ma la Regione ne riporta alcuni, addirittura, di agosto e luglio. I dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute per monitorare l’andamento del virus

Sono 464 i nuovi casi di Coronavirus accertati nell’Isola indicati nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute per monitorare l’andamento del virus in Italia. Ben 183 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività, sulla base dei 13.504 tamponi processati, passa dal 3% al 3,4%. Altri 13 i morti e 1.299 i guariti/dimessi. Delle 13 vittime comunicate oggi la Regione fa sapere che tre decessi si riferiscono a ieri, 5 al 22 settembre, uno al 12 settembre, uno al 5 settembre, uno al 31 agosto, uno al 14 dello stesso mese e uno, addirittura, al 22 luglio.

I ricoveri con sintomi nelle aree Covid sono 543 (-31 rispetto al giorno precedente). In terapia intensiva al momento si trovano 80 pazienti (-2 rispetto a ieri), con 6 nuovi ingressi. Sono 17.568 gli attuali positivi (-848 rispetto a ieri erano 18.416) mentre si attesta a 16.945 quello dei soggetti in isolamento domiciliare. Scarica il bollettino completo del 24 settembre

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 98, Catania 186, Messina 5, Siracusa 71, Trapani 55, Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento 13 e Enna 0.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Attualmente positivi: 103.556

Deceduti: 130.603 (+52)

Dimessi/Guariti: 4.419.537 (+5.265)

Ricoverati: 4.042 (-113)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 489 (-16)

Tamponi: 90.765.140 (+287.287)

Totale casi: 4.653.696 (+3.797, +0,08%)

Vaccini

La campagna vaccinale di prossimità dell’Asp di Palermo domenica 26 farà tappa Ficuzza. Dalle 9 alle 20 è in programma un open day nei locali delle ex scuderie della Real Casina. Verrà somministrato il vaccino Pfizer. Tutti coloro che si vaccineranno riceveranno un biglietto gratuito per visitare il Palazzo Reale e l’ingresso omaggio al nuovo parco giochi per bambini.

In farmacia, in una settimana inoculate a Palermo e provincia 1140 dosi. Salgono a 3660 le somministrazioni totali dall'inizio della campagna vaccinale (2772 Palermo e 888 provincia).

GALLERY