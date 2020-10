Coronavirus, in Sicilia 886 nuovi casi (+55 in provincia) e altri 9 morti nelle ultime 24 ore

Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Sicilia: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 886 i nuovi casi sull'Isola (ieri erano 730). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.147 tamponi, quasi mille in meno rispetto a venerdì.

Sempre in Sicilia si registrano altri nove decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 417. Come ogni giorno va ricordato che la Regione non fornisce più informazioni sulle persone decedute, limitandosi (a volte) a dare solamente la provincia in cui avviene il decesso.

Le persone ricoverate con sintomi Covid sono ora 606. Novanta si trovano in terapia intensiva (una persona in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 9.193 soggetti. Ci sono pure 124 guariti (ammonta a 5.896 il totale). Gli attuali positivi sull'Isola sono dunque 9.899. Dall'inizio della pandemia in Sicilia sono stati registrati 16.202 casi totali di Covid.

Sono 55 i nuovi casi registrati dal Ministero in provincia di Agrigento, 258 nel Palermitano, 276 nel Catanese, 48 nel Messinese, 96 nel Trapanese. In provincia di Ragusa sono 102, in quella di Siracusa 37. Solo 7 nuovi casi ciascuno in provincia di Enna e di Caltanissetta.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano 19.644 nuovi casi e 151 morti. Più 79 ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri. In Lombardia quasi 5mila casi e i ricoverati in terapia intensiva sono più di 200: 2306 casi nella sola provincia di Milano. Il coronavirus non arresta la sua corsa né in Veneto né in Toscana, dove nel bollettino di oggi si registrano rispettivamente altri 1.729 e 1.526 nuovi casi. Più di 1000 casi anche in Emilia Romagna. Record in Abruzzo. 1.700 nuovi casi anche in Campania, 1.500 in Piemonte.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre

Deceduti: 37.210 (+151)

Guariti: 264.117 (+2.309)

Totale casi: 504.509 (+19.644)

Terapia intensiva 1128 (+79)

Ricoverati 11287 (+738)