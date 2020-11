Coronavirus, in Sicilia 1.306 nuovi casi (76 in provincia): 48 le vittime

Sono 1.306 i nuovi contagiati dal Covid in Sicilia individuati nelle ultime 24 ore su 9.963 tamponi processati (13% i positivi), ma il dato che balza maggiormente all'occhio è che per la prima volta da settimane i ricoverati negli ospedali (nel giorno in cui gli ispettori del ministero sono in Sicilia) sono di meno rispetto a ieri: 1.601 contro i 1.604 del bollettino precedente. Un "-3" che può portare a un cauto ottimismo, unito al modello elaborato dall'Università di Palermo che prevede una curva in discesa nei prossimi giorni. A patto ovviamente di mantenere le restrizioni e seguire le regole anticontagio (mascherine, gel e distanziamento). Stabile invece il numero dei posti in terapia intensiva occupati (243, come ieri). Ovviamente si tratta solo di un "saldo", perché il dato coi nuovi ingressi in ospedale non è disponibile.

Purtroppo aumenta il numero di morti, che oggi sono 48. Dall'altro lato invece c'è un boom di guariti: ben 972. Gli attuali positivi restano dunque 38.199 ("appena" +286 rispetto a ieri). Questa la mappa dei nuovi contagi per provincia: Palermo 313, Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20.