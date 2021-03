Coronavirus, in Sicilia altri 765 nuovi casi (+107 in provincia) e 22 morti nelle ultime 24 ore

In discesa anche il numero degli attuali positivi, che diventano 16.387 (-102 rispetto ieri). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, scendono i posti letto occupati dai malati Covid: i ricoverati in regime ordinario sono 812 (-2), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 119 (-2) con 8 nuovi ingressi (+3). Al momento in Sicilia ci sono 15.456 persone in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime 24 ore sono 845.

Ecco la mappa dei contagi per provincia: Palermo: 259; Catania: 116; Messina: 78; Siracusa: 65; Trapani: 26; Ragusa: 14; Caltanissetta: 71; Agrigento: 107; Enna: 29.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi mercoledì 24 marzo 2021 registra 460 decessi nelle ultime 24 ore, ben 110 nella sola Lombardia. 21.267 i nuovi casi su 213745 tamponi (8.97%positivi) e 150022 test rapidi (1.37% positivi). Nelle terapie intensive degli ospedali hanno fatto accesso oltre 600 persone negli ultimi due giorni: in totale sono 3.588 i pazienti in area critica cui si aggiungono 28.438 ricoverati in altri reparti.