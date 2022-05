Covid, in Sicilia dopo la "pausa" domenicale i nuovi contagi tornano a salire (340 nell'Agrigentino): ricoveri stabili

n Sicilia i nuovi casi Covid sono 2.957, su 23.949 tamponi processati. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 9,4% al 12,3%. Insomma dopo la solita "pausa" domenicale (dove i tamponi processati sono sempre di meno) i contagi tornano a salire. Sedici invece i morti comunicati oggi: 4 però si riferiscono al 22 maggio, altri 4 al 21, 4 al 20 e uno al 19. Un decesso risale al 30 aprile e due al 22 marzo. Il totale delle vittime sale a 10.878. Invece i guariti sono 5.442, per cui gli attuali positivi diventano 82.018 (-1.661).

Scarica il bollettino completo in pdf

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari calano ancora: sono 600 (-2). Invariati i posti letto occupati in terapia intensiva dove si trovano 33 pazienti (esattamente come ieri), con due nuovi ingressi. Sono 81.385 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 606 casi, 1206 a Catania, 484 a Messina, 412 a Siracusa, 340 ad Agrigento, 253 a Trapani, 231 a Ragusa, 201 a Caltanissetta, 64 a Enna. Il totale fa 3.797 perché 840 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a ieri (di cui 327 relativi al 22 maggio, 255 al 21 maggio e 229 al 20), anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia (Fonte: Today.it)

Sono 29.875 i nuovi casi e 95 morti. I dati del ministero della Salute fanno registrare anche 269.971 tamponi, per un tasso di positività dell'11,1%. Sono 6.257 i ricoverati con sintomi, -131 da ieri, 290 i pazienti attualmente in terapia intensiva (-1). Le persone attualmente positive sono 811.720, con un calo di 21.327 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 51.946 guariti, che portano il totale a 16.310.440 da inizio pandemia.

I numeri del bollettino di oggi martedì 24 maggio 2022