Coronavirus, in Sicilia i nuovi contagi tornano sotto quota mille (+13 in provincia): calano i ricoveri, 32 morti

Crolla, in maniera imponente, il numero dei nuovi contagiati in Sicilia. Secondo il consueto bollettino regionale sono 875 i nuovi casi di Covid nell'Isola. a fronte dei 20.591 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Ci sono, però, 32 nuovi decessi, 816 guariti e 4 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale dei posti occupati a 227, circa il 27% di quelli disponibili. Calano a 13 unità i ricoveri ordinari: il numero degli ospedalizzati è quindi di 1.431 persone.

Il dato provinciale: Catania 211, Palermo 122, Messina 224, Trapani 22, Siracusa 157, Ragusa 33, Caltanissetta 65, Agrigento 13, Enna 28. Complessivamente i positivi sono 47.654 mentre in isolamento domiciliare rimangono 45.996 persone. La Sicilia, con i dati di oggi, si trova al quinto posto in Italia come numeri di contagiati

Musumeci: "Requisire i vaccini delle multinazionali"

"Durante la prima fase della emergenza pandemica, ai confini degli Stati si requisivano materie prime, mascherine e ventilatori. Oggi mi chiedo: perché non si pensa a requisire le fiale dei vaccini prodotte nei Paesi dell’Unione Europea? Non vorrei che, mentre oltreoceano il nuovo presidente Biden si dice pronto ai “poteri della guerra” per la produzione dei vaccini, dalle parti nostre vi sia un atteggiamento remissivo nei confronti di multinazionali che non possono produrre da noi, firmare contratti con impegni precisi e poi, magari (ma spero non sia così!), vendere a prezzi maggiori dove meglio conviene. Requisire i vaccini delle multinazionali: è questo che gli italiani si aspettano». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci".

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Attualmente positivi: 499.278

Deceduti: 85.461 (+299)

Dimessi/Guariti: 1.882.074 (+10.885)

Ricoverati: 23.709 (-80)

di cui in Terapia Intensiva: 2.400 (+14)

Tamponi: 30.934.035 (+216.211)

Totale casi: 2.466.813 (+11.629, +0,47%)

I ricoverati oggi sono 21.309 (-94, ieri 21.403) mentre i pazienti in rianimazione sono ancora 2.400 (+14, ieri 2.386). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 120 contro i 174 di ieri. I casi totali sono 2.466.813, gli attualmente positivi 499.278 (+444), i dimessi e i guariti 1.882.074 (+10.885) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 475.569 persone (+524). Le regioni con il maggior incremento giornaliero di casi sono Lombardia (+1.375), Emilia-Romagna (+1.208) e Campania (+1.069).