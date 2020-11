In Sicilia individuati 1.249 nuovi positivi al Covid in 24 ore (4 in provincia), 41 le vittime

Ancora sopra quota mille. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 1.249 a fronte di 7.712 tamponi (ieri 1.258 su 6.447 test).

I ricoverati con sintomi sono sette in più rispetto a ieri per un totale di 1.604 persone. Altre 243 sono in Terapia intensiva (+ 2 rispetto a ieri) per un totale di 1.847 pazienti in ospedale. Superata quota trentaseimila pazienti in isolamento domiciliare: 36.066 per l'esattezza. Se sommati quindi il numero degli attuali positivi nell'Isola è di 37.913 persone. Le vittime sono state 41 in 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 1.227 decessi. Ma ci sono altri 457 guariti per un totale di 15.238.

Questa la divisione dei nuovi casi di Coronavirus nel territorio. A Palermo 413 nuovi contagi, a Catania 434, a Ragusa 160, a Siracusa 101. E ancora a Messina 45, a Caltanissetta 44, a Enna 34, a Trapani 14 e 4 ad Agrigento.

Le cure domiciliari per i pazienti Covid

L'Asp ha attivato l’Adi (assistenza domiciliare integrata) Covid mediante la realizzazione di 4 team dedicati: due per le cure domiciliari Integrate e due per le cure domiciliari palliative. L’attività è dedicata ai pazienti (che necessitano di cure domiciliari) risultati positivi al tampone o in isolamento fiduciario con bisogni sociosanitari non procrastinabili.

L’Asp garantisce anche la trasfusione domiciliare ai pazienti, risultati positivi al Covid, affetti da talassemia (o altre emoglobinopatie). Tale attività è assicurata anche ai pazienti oncologici che hanno necessità di gestire le medicazioni degli accessi vascolari a cui non può essere assicurata in ospedale la prestazione in quanto positivi al Covid.

Drive in per gli screening

Sono stati oltre 59 mila i tamponi rapidi eseguiti negli ultimi quattro giorni (da giovedì a domenica) nell'ambito dell'attività per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana. Nei drive in allestiti nelle principali città dell'Isola sono stati individuati 905 soggetti positivi (l'1,53 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai protocolli ministeriali. Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio.

Lo screening, voluto dal governo Musumeci, continua anche oggi in alcune città ed è riservato alla popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari). In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione. In provincia di Catania, inoltre, i test vengono eseguiti nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie per gli anziani. In provincia di Palermo, invece, si procede con l'attività di ricerca del virus nelle scuole.

Dalla scorsa settimana, c'è anche la possibilità di prenotarsi mediante la piattaforma online (www.siciliacoronavirus.it) scegliendo la data disponibile tra i drive in proposti. L'iniziativa del governo Musumeci - la Sicilia è stata la prima Regione a dotarsi di tamponi rapidi acquistando un primo stock di due milioni di pezzi - è realizzata in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali. Decisivo anche il supporto della Protezione civile regionale, che in questi giorni ha dispiegato sul campo centinaia di volontari che hanno collaborato con il personale medico sanitario impiegato nella campagna di monitoraggio e nelle attività di assistenza alla popolazione.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Oggi in tutta Italia si registrano 22.930 nuovi contagi su 148.945 tamponi. Raggiunta e superata purtroppo la soglia dei 50 mila morti dall'inizio della pandemia.