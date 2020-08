Coronavirus, in Sicilia 35 nuovi casi: 6 persone guarite, altre 2 finiscono in terapia intensiva

Ancora in salita i casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 35 i nuovi positivi colpiti dalla pandemia. Sono gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute per aggiornare il bollettino sul Covid-19 regione per regione. Gli altri contagiati sono sparsi tra Catania (8), Messina (8), Ragusa (13) e Siracusa (2). Secondo quanto si apprende dalla Regione i numeri diffusi oggi non contemplerebbero i dati relativi ai migranti arrivati nell’isola di Lampedusa.

In Sicilia il dato dei ricoverati con sintomi passa, rispetto al giorno precedente, da 45 a 50. Altri due i pazienti trasferiti nei reparti di terapia intensiva degli ospedali dell'Isola. Cresce da 821 a 843 il numero di persone sottoposte a isolamento domiciliare, 903 in tutto quelle attualmente positive. La casella delle guarigioni registra un +6 nelle ultime 24 ore mentre resta invariato il numero dei decessi. Complessivamente sono stati eseguiti 2.146 nuovi tamponi.

In questi non sono inclusi i migranti, anche se l'Assessorato alla Sanità sta eseguendo verifiche su 38 profughi a Lampedusa: è già risultato positivo il primo tampone e si attende adesso l'esito del secondo.

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 23 agosto 2020

Covid-19, in Italia altri 1.210 casi

In basso il bollettino del 23 agosto diffuso dal Ministero della Salute (tabella allegata in alto).

• Totale casi: 259.345 (+1.210)

• Attualmente positivi: 18.438

• Deceduti: 35.437 (+7)

• Dimessi/Guariti: 205.470 (+267)

• Ricoverati con sintomi: 971 (+47)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (+5)

• Tamponi, dato odierno non coerente (ieri 77.674)