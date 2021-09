Coronavirus, 414 nuovi positivi in Sicilia (29 in provincia): l'isola scende al terzo posto per contagi

I guariti sono 1.602 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.741. Sul fronte ospedaliero sono adesso 696 i ricoverati, 40 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 92, 2 in più rispetto alle 24 ore precedenti

Sono 414 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 17.969 tamponi processati. L'incidenza cala al 2,3% (ieri era al 2,7%). L'isola scende al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri, dietro al Veneto con 509 casi e Lombardia con 450. Gli attuali positivi sono 19.233 con un decremento di 1206 casi. I guariti sono 1.602 mentre si registrano altre 18 vittime: di questi uno risale addirittura a Natale. Gli altri invece si riferiscono 6 al 21 settembre, 6 al 20, 2 al 18, 2 al 17 e uno al 16. Il totale dei decessi è di 6.741. Sul fronte ospedaliero sono adesso 696 i ricoverati, 40 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 92, 2 in più rispetto a ieri.

Nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 77 nuovi contagi, Catania 113, Messina 11, Siracusa 90, Ragusa 41, Trapani 26, Caltanissetta 11, Agrigento 29, Enna 16.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino di oggi mercoledì fa registrare 3.970 su 292.872 tamponi. I decessi sono stati 67. Prosegue il trend positivo dei ricoveri: pazienti in calo sia nei reparti ordinari (-141) che nelle terapie intensive (-3). Gli ingressi nei reparti di area critica sono stati 40. Per quanto riguarda la curva dei nuovi casi, tra lunedì e mercoledì sono stati notificati 9.754 positivi contro i 11.651 della scorsa settimana.

Il bollettino di oggi mercoledì 22 settembre

Nuovi casi 3.970 (ieri 3.377)

Totale casi: 4.645.853

Tamponi (antigenici e molecolari): 292.872

Attualmente positivi: -2.954, totale 106.559

Ricoverati con sintomi: -141, totale 3796

Ricoverati in Terapia Intensiva: -3, totale 513

Ingressi in terapia intensiva: 40

Deceduti dopo Covid test positivo: 67

Totale deceduti: 130.488

Dimessi/Guariti: 6.850, totale 4.408.806