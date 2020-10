Coronavirus in Sicilia, 796 nuovi casi (+19 in provincia): la curva va sempre più su

La curva dei contagi continua a salire. In Sicilia i nuovi casi di Coronavirus sono arrivati alla cifra record di 796 nelle ultime 24 ore. Sono otto le vittime (ancora la Regione non ha comunicato la provincia di pertinenza).

I tamponi processati sull'Isola sono stati 7.732, ciò significa che un test su 10 risulta positivo. Casi in aumento anche nel resto d'Italia: sono oltre 16 mila infatti i nuovi contagi. Col salire dei contagi aumenta anche la pressione sugli ospedali: i ricoverati arrivano a quota 588 (+23 rispetto a ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 88 (+6). Sono dunque 676 le persone col Covid in ospedale, le altre 7.863 sono in isolamento domiciliare. La percentuale delle persone che ha bisogno di cure ospedaliere scende al 7,9% rispetto al 12% di un paio di settimane fa. A chi obietta che solo una minima parte di chi contrae il virus ha bisogno delle cure dei medici, occorre ricordare però che più sale il numero dei contagi più il numero assoluto di chi finisce ospedale aumenta.

Altre 98 persone invece risultano guarite. Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Catania 211, Messina 47, Trapani 60, Siracusa 24, Ragusa 49, Enna 7, Caltanissetta 28, Agrigento 19.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi dice che il numero dei pazienti Covid è salito a oltre quota 169 mila, livelli mai raggiunti durante la prima ondata. Oggi si registrano 16.079 nuovi casi di cui 4.125 in Lombardia, 1.550 in Piemonte, 1.541 in Campania, 1.325 in Veneto, 1.251 nel Lazio, 1.145 in Toscana. Degli oltre 169 mila attualmente positivi 9.694 sono ricoverati in ospedale, 992 in terapia intensiva.

Nuovi casi: 16.079

Casi testati: 104.872

Tamponi (diagnostici e di controllo): 170.392

Attualmente positivi: 169.302

Deceduti: 36.968 (+136, ieri 127)

Ricoverati: 9.694 (+637)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 992 (+66)

Totale casi positivi: 465.726

Dimessi/Guariti: 259.456