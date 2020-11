Coronavirus, in Sicilia accertati 1.258 nuovi contagi in 24 ore (60 in provincia): 45 le vittime

Calano i nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma diminuiscono anche i tamponi processati. Oggi i nuovi contagi, secondo il report del ministero della Salute, sono stati 1.258 su 6.447 tamponi (ieri 1.838 su 9.386 test processati).

Questi gli altri dati. I ricoverati con sintomi sono 1.597 (+ 29 in 24 ore) e sono 241 i pazienti in Terapia intensiva (ieri 242), per un totale di 1.838 pazienti ospedalizzati. Toccano quota 35.324 i positivi al Covid in isolamento domiciliare (ieri 34.431). Il totale degli attualmente positivi in Sicilia è quindi di 37.162. Ci sono altre 45 vittime, che portano il totale da inizio pandemia a 1.186. Mentre i guariti toccano quota 14.781

Quanto alla divisione per provincia, a Palermo ci sono stati 420 nuovi casi. A Catania 427, Messina 94, Ragusa 61. E ancora individuati a Trapani 10 nuovi casi, a Siracusa 83, ad Agrigento 60, a Caltanissetta 102 e un solo nuovo caso a Enna.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Sono 28.337 i nuovi casi di Covid 19 registrati in nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Invece, secondo i dati aggiornati del ministero della Salute e della Protezione civile, i decessi in più rispetto a ieri sono stati 562 morti e i guariti 13.574. (L'articolo completo)

Attualmente positivi: 805.947

Deceduti: 49.823 (+562)

Dimessi/Guariti: 553.098 (+13.574)

Ricoverati: 38.080 (+259)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.801 (+43)

Tamponi: 20.388.576 (+188.747)

Totale casi: 1.408.868 (+28.337, +2,05%)