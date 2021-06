Covid, in Sicilia altri 133 casi (17 nell'Agrigentino): l'Isola è prima in Italia per decessi

Il 15% dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore si registra in Sicilia, dove sono 133 i nuovi casi su un totale di 13.310 tamponi processati con un tasso di positività dell'1%. Questo quanto emerge dal bollettino emanato oggi dal ministero della Salute. L'Isola detiene oggi anche il triste primato delle vittime, che sono sette, oltre che del più alto numero di contagi davanti alla Lombardia.

Ma questi numeri vanno però inseriti in un contesto di continuo miglioramento. Resta sempre in discesa infatti il saldo dei posti letto occupati in ospedale: sono 226 i ricoveri ordinari (-11 rispetto a ieri) e 25 le terapie intensive (come ieri) con due soli nuovi ingressi. I guariti sono 426, mentre le persone positive in Sicilia restano 5.209 (-300) di cui 4.958 curate in casa.

Appena 5 i nuovi contagi individuati nella provincia di Palermo. Mentre a Catania sono 39, Messina 6, Siracusa 14, Trapani 21, Ragusa 5, Agrigento 17, Caltanissetta 12, Enna 14.

Il Covid in Italia

In Italia si registrano 835 nuovi casi con 192.882 tamponi e 31 decessi. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 23 in meno (ieri -4) con 10 ingressi del giorno, e calano a 362. Mentre i ricoveri ordinari sono 101 in meno (ieri -54), 2.289 in tutto.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 22 giugno