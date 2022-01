Covid, in Sicilia altri 7.508 nuovi casi nelle ultime 24 ore (622 nell'Agrigentino): ricoveri in calo

In Sicilia i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 7.508, una manciata in più di ieri, a fronte di 43.258 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 17,3% (ieri era al 15%), mentre crescono ancora gli attuali positivi che sono 207.815 (+5.376), calano i ricoveri. I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 44: dalla Regione però precisano che solo 9 sono avvenuti ieri, 25 risalgono a giovedì scorso e gli altri ai giorni precedenti. Tre decessi addirittura sono relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre. Il totale delle vittime sale a 8.157. Sono 2.088 i guariti.

Nel dettaglio, sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 1.413, quattro in meno di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 160 pazienti (dieci in meno di ieri), con 10 nuovi ingressi. Sono 206.242 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 1.518 casi (ieri erano 1.971), Catania 1.839, Messina 945, Siracusa 808, Ragusa 754, Trapani 413, Caltanissetta 489, Agrigento 622, Enna 120.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Il bollettino di oggi sabato 22 gennaio 2022 registra 171.263 casi su 1.043.649 tamponi (antigenici e molecolari) effettuati con un tasso di positività del 16,5%. I decessi sono stati 333. La notizia positiva è il calo degli ospedalizzati: scendono sia le terapie intensive (-31) che i ricoverati con sintomi (-43). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 121 ingressi nei reparti di area critica. Un primo segnale che l'epidemia è in regressione? Per dirlo con certezza serviranno dati più solidi. Certo è che anche la curva dei diagnosi mostra i primi segni di rallentamento: oggi sono stati registrate meno diagnosi di sabato scorso, anche se (è inutile dirlo) continuiamo a parlare di numeri molto alti. Così come è molto alto, e per certi versi impresionante, il numero (in continua crescita) degli italiani positivi al virus: sono oltre 2,7 milioni.

Il bollettino di sabato 22 gennaio 2022



Nuovi casi: 171.263 (sabato scorso 180.426)

Tamponi (antigenici e molecolari): 1.043.649

Decessi: 333

Ricoverati con sintomi: -43, totale 19.442;

Ricoverati in Terapia Intensiva: -31, totale 1.676;

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 121

Attualmente positivi: +28.246, totale 2.723.949;

Dimessi/Guariti: +148.756

Totale casi: 9.781.191

Totale decessi: 143.296

