Coronavirus, 1.412 i nuovi positivi (124 in provincia): la Regione è quinta per contagi giornalieri

Sono 1.412 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 34.077 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 23 e portano il totale a 5.241. Il numero degli attuali positivi è di 25.628 con un incremento di 440 casi rispetto a ieri; i guariti sono 949. Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 34 meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 178, 4 meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province, vede Palermo 469 casi, Catania 336, Messina 96, Siracusa 97, Trapani 22, Ragusa 142, Caltanissetta 106, Agrigento 124, Enna 20.

L'analisi

Il Covid non concede tregua, sono altri 1.412 i nuovi casi individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Anche se su un numero di tamponi processati molto elevato (34.077) e che quindi abbassa il tasso di positività al 4,1% (ieri era del 4,4). Secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute, si registrano altri 23 decessi (5.241 il totale dall'inizio della pandemia) e 949 guariti. Gli attuali positivi salgono a 25.628 (+440), di cui 24.206 in isolamento domiciliare.

Migliora rispetto a ieri la situazione negli ospedali, dove diminuiscono i posti letto occupati dai malati col Covid. Ci sono 1.244 pazienti ricoverati in regime ordinario (-30) e 178 in terapia intensiva (-4) con 11 nuovi ingressi. Ma la situazione resta altalenante e varia di giorno in giorno. Difficile intravedere un trend.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi registra 360 morti e 16.232 contagi. Continua ad allentarsi la pressione sulle terapie intensive dove restano 3.021 pazienti, 55 in meno di ieri al netto di 174 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in calo di 690 rispetto a ieri. Nel nostro Paese restano 472.196 attualmente positivi, 3.439 meno di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 22 aprile 2021

Nuovi casi: 16.232

Casi testati: (ieri 102.679)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 364.204

molecolari: 188.460 di cui 15.379 positivi

rapidi: 176.344 di cui 667 positivi

Attualmente positivi: 472.196

Ricoverati: 22.094

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.021, - 55 nuovi ingressi

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.920.945

Totale Dimessi/Guariti: 3.330.392

Vaccinati: 4.773.616 persone (16.271.272 dosi somministrate) ovvero l'82.5% delle 13.422.240 dosi consegnate da Pfizer, delle 1.727.200 consegnate da Moderna e dei 4.550.800 vaccini AstraZeneca. Dopo il via libera al vaccino Janssen sono in distribuzione le monodosi prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 340.030 (di cui 107.434 seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 22 aprile 2021: 5.443.507 over 80; 2.011.017 settantenni; 464.987 sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati 629.305 ospiti delle Rsa, 1.947.175 soggetti fragili e caregiver, 3.151.041 operatori sanitari e 864.903 lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre vaccinati 1.141.448 professori o personale scolastico e 307.686 agenti delle forze dell'ordine. 310.203 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

Gallery