Covid, in Sicilia altri 567 nuovi casi accertati: solo 8 ad Agrigento e provincia

Sono 567 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I test processati sono stati 22.766 La positività è quindi del 2,49% (Ieri era al 2,58%). A fotografare la situazione della pandemia nell'Isola è, come di consueto, il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. La Sicilia è al settimo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 1.431 casi, al secondo il Veneto con 1.261, al terzo il Lazio con 1.216.

In ospedale col virus ci sono complessivamente 379 pazienti (ieri 386). Di questi 339 sono nei reparti ordinari (ieri 350), 40 necessitano invece delle cure della terapia intensiva (ieri 36). In area critica si sono registrati 5 nuovi ingressi. Sono costrette all'isolamento domiciliare 10.003 persone (ieri 9.706). Il totale degli attuali positivi resta quindi sopra quota diecimila: 10.382 per l'esattezza, mentre ieri erano 10.092.

In 268 sono stati dichiarati guariti, portando il totale da inizio pandemia a 300.983. Nel report sono indicati anche 9 decessi, Lo stesso ministero riporta però la precisazione della Regione: tre decessi sono riferibili a ieri; tre al 19 novembre; uno al 9 giugno; uno al 12 maggio e uno al 26 aprile.

Se si guarda la divisione dei nuovi casi nel territorio siciliano emerge che l'incremento maggiore nelle ultime 24 ore si è registrato a Messina e provincia con 206 nuovi contagiati, segue Catania con 195. Ci sono poi Siracusa con 55; Trapani 39; Caltanisetta 27; Ragusa 22; Agrigento 8 ed Enna 2. Solo 13 i nuovi positivi accertati a Palermo e provincia.

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi registra 9.709 nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, e 46 le vittime in un giorno. Aumentano in ricoveri (+96) e i letti occupati in terapia intensiva (+8) con 35 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Nuovi casi: 9.709, ieri 11.555

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 574.812

Attualmente positivi: --, ieri 143.401

Ricoverati: 4.345, ieri 4.250

Ricoverati in Terapia Intensiva: 520, ieri 512 (+8) di cui 35 nelle ultime 24 ore

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 133.131

Vaccinati: l'86,94 % della popolazione over 12 ha ottenuto almeno una dose di vaccino mentre 45.638.318 persone - pari al 84.5% della popolazione con più di 12 anni - hanno completato il ciclo vaccinale. Inoltre 3.126.344 persone hanno già ottenuto la terza dose, il 60,93% della paltea con ultima dose da oltre 6 mesi. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

