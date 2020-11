Coronavirus, 1.838 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (107 in provincia): ci sono 43 morti

Sono 1.838 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.386 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.141. Con i nuovi casi salgono a 36.241 gli attuali positivi con un incremento di 1.485. Di questi 1.810 sono i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri: 1.568 in regime ordinario e 242 in terapia intensiva stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 34.431.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 583, Catania 625, Messina 145, Ragusa 56, Trapani 71, Siracusa 126, Agrigento 107, Caltanissetta 70, Enna 55.

I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute arrivato pochi minuti fa, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono 43. Sono 310 i guariti. Da sottolineare un dato: il numero dei ricoverati in terapia intensiva è identico a quello di ieri: 242. Le persone ricoverate con sintomi sono 1.568 (più 31 rispetto a venerdì). In isolamento domiciliare si trovano 34.431 persone. Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 51.871 persone su 602.679 persone sottoposte a test.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 21 novembre 2020. Sono 34.767 i nuovi casi di Covid 19 nel nostro Paese secondo i dati aggiornati del ministero della Salute e della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 692 morti, che portano il totale a 49.261 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri).