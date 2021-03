Coronavirus, in Sicilia 699 nuovi positivi: in provincia 61 casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 21 marzo 2021

„Sono 699 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, otto invece le persone decedute. Sono due tra i principali spunti offerti dal bollettino diramato dal ministero della Salute poco prima delle 18 in merito alla situazione del Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono stati 24.073 i tamponi processati. Il tasso di positività risale leggermente al 2,9% (ieri era del 2,8). Da segnalare il netto calo di positivi (-83) che sono stati individuati però attraverso 3.500 tamponi effettuati in meno rispetto al giorno prima.

Sono 125 (+3) le persone ricoverate in terapia intensiva, sette (+1) quelle appena entrate nei reparti in cui vengono seguiti i pazienti colpiti dal virus e con quadro clinico più delicato. Cresce da 731 a 751 (+20) il numero delle persone ricoverate con sintomi legati al Covid.

Complessivamente sono 15.316 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono 4.430 le persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. In Sicilia al momento risultano 16.192 attuali positivi al virus. Il totale delle persone che dall'inizio della pandemia hanno avuto il Covid nell'Isola è di 165.839.

Ecco i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi): Palermo: 49.370 (342); Catania: 44.376 (74); Messina: 20.751 (56); Siracusa: 11.536 (50); Trapani: 11.076 (13); Ragusa: 9.076 (31); Caltanissetta: 7.789 (70); Agrigento: 7.181 (+61); Enna: 4.684 (2).

Il Coronavirus in Italia

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi 21 marzo. L'epidemia non si ferma: sono 20.159 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore su 277.086 test antigenici e molecolari processati. Ieri i nuovi casi erano stati 23.832 con un numero di tamponi superiore. Resta elevato il numero dei decessi (300) e continua ad aumentare la pressione negli ospedali: il saldo dei ricoverati in terapie intensiva è salito addirittura di 61 unità, mentre nei reparti di area non critica si sono contati 423 pazienti in più del giorno precedente.