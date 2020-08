Coronavirus, altri 44 nuovi casi in Sicilia: più letti occupati negli ospedali

Più tamponi processati, ma anche più casi positivi identificati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati analizzati 3.129 test (2.982 nelle 24 ore precedenti), che hanno permesso di scoprire altri 44 positivi al Coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

I pazienti ricoverati con sintomi sono aumentati, passando da 41 a 45, mentre otto (dato stabile) sono in Terapia intensiva. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 53 (ieri 49). In isolamento domiciliare ci sono invece 775 persone. Il totale degli attualmente positivi infrange la barriera degli 800: 828 per l'esattezza. I dimessi/guariti sono 2.805 (6 in più di ieri) mentre i deceduti sono fermi a 286.

Guardando alla divisione per province, a Catania c'è il maggior numero di nuovi contagi, cioè 16. Segue Ragusa con dieci. Poi Caltanissetta con 8. A Palermo e provincia i nuovi casi sono 6, a Siracusa 2, a Messina e Agrigento uno. Nessun incremento a Enna e Trapani.

I dubbi sulla scuola

Ancora nubi all'orizzonte quando si parla della riapertura delle scuole. "Se mi chiedete se c'è vita umana su Marte io cerco di darvi una risposta. Ma sull'inizio dell'anno scolastico non ci sono assolutamente certezze", ha detto a margine del Meeting di Rimini il presidente della Regione Nello Musumeci.

" So quanto sia difficile - ha sottolineato - rendere compatibile il diritto e dovere allo studio e il diritto alla salute però dopo tanti mesi di confronto, di dibattito e di sterili discussioni ancora oggi tutti viviamo nell'incertezza. Noi in Sicilia abbiamo già predisposto, per quanto di nostra competenza,quello che serve per assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico ma fino all'ultimo giorno, in assenza di certezze legate anche al dato epidemiologico credo che sia difficile poter parlare di inizio dell'anno scolastico nella data e nei modi in cui è stato preannunciato".

La situazione nel resto d'Italia

Salgono ancora i contagi in Italia. I nuovi casi si riavvicinano a quota mille. Nelle ultime 24 ore ci sono infatti 947 nuovi positivi con 9 vittime.

Attualmente positivi: 16.678

Deceduti: 35.427 (+9, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 204.960 (+274, +0,13%)

Ricoverati totali: 988 (+37)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (+1)

Tamponi: 7.862.592 (+71.996)

Totale casi: 257.065 (+947, +0,37%)