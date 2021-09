Coronavirus, 514 nuovi positivi (12 in provincia): la regione resta però al primo posto per contagi

Sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.057 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 4,1% ieri era al 3,8%. L'isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Emilia Romagna con 333 casi. Gli attuali positivi sono 21.042 con un incremento di 6 casi. I guariti sono 501 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.700.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 756 i ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 96, 5 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 103, Catania 237, Messina 45, Siracusa 36, Ragusa 16, Trapani 27, Caltanissetta 21, Agrigento 12, Enna 17.

La situazione in Italia

Sono 2.407 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, ci sono stati anche 44 ulteriori decessi causati dal virus.

Attualmente positivi: 112.514

Deceduti: 130.354 (+44)

Dimessi/Guariti: 4.395.648 (+3.383)

Ricoverati: 4.505 (+46)

Ricoveratiin Terapia Intensiva: 523 (-7)

Tamponi: 89.542.931 (+122.441)

Totale casi: 4.638.516 (+2.407, +0,05%)

I contagi regione per regione (fonte Today.it)