Coronavirus, lieve calo dei contagi in Sicilia: sono 1.634 (82 in provincia)

Sono 1.634 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.020 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.098. Con i nuovi casi salgono a 34.756 gli attuali positivi con un incremento di 1.175. Di questi 1.779 sono i ricoverati, 7 in più rispetto a ieri: 1.537 in regime ordinario e 242 con due rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 32.977. I guariti sono 416.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 574, Catania 404, Messina 186, Ragusa 109, Trapani 89, Siracusa 25, Agrigento 82, Caltanissetta 63, Enna 102.

L'analisi

Sulla base dei 10.020 tamponi processati è il 16% la percentuale dei positivi. Resta contenuto l'aumento dei ricoveri, degli attuali positivi in ospedale con sintomi sono 1.537 (+ 5 rispetto a ieri), mentre si trovano in terapia intensiva 242 pazienti (+2).

La situazione nel resto d'Italia

Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 777 mila. Oggi si registrano 37.242 nuovi casi mentre in ospedale si trovano 347 nuovi pazienti in area non critica e 36 in terapia intensiva. Grazie alle misure prese il tempo di raddoppio dei casi è stato rallentato, ma sono 18 le regioni che al 17 novembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica: con l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 20 novembre

Nuovi casi: 37.242 (ieri 36.176)

Casi testati: 116.853 (ieri 138.397)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 238.077 (ieri 250.186)

Attualmente positivi: 777.176 (ieri 761.671)

Ricoverati: 33.957, +347 (ieri 33.610, +106)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.748, +36 (ieri 3.712, +42)

Totale casi positivi: 1.345.767 (ieri 1.308.528​)

Deceduti: 48.569, +699 (ieri 47.870, con un aumento di 653​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 520.022 (ieri 498.987)