Coronavirus, il contagio non si arresta: la provincia terza per numero di positivi in Sicilia

Su 782 nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, 120 sono agrigentini. Il dato è nel quotidiano bollettino a livello regionale. In totale sono 27.688, nell'Isola, i tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in discesa dopo l'aumento degli ultimi tre giorni. La regione è undicesima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno. Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.422. Il numero degli attuali positivi è di 15.733, con una diminuzione di 51 casi rispetto a ieri.

Cresce da 726 a 731 (+5) il numero dei soggetti ricoverati con sintomi legati al Covid ma si registra anche un +823 nella casella delle persone dichiarate guarite (complessivamente 144.985 dall'inizio del conteggio ad oggi). In Sicilia risultano 15.733 attuali positivi al virus, 14.880 quelli in isolamento domiciliare. Il totale delle persone testate è arrivato a 1.228.369 con quasi 3 milioni tamponi effettuati.

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero della Salute, questa è la distribuzione dei casi in Sicilia: prima è Palermo con 222 casi, poi Catania con 158, Agrigento con 120 e poi Caltanissetta con 72, Siracusa con 65, Messina con 49, Ragusa con 27 nuovi positivi ed Enna con 23.

Complessivamente sono state somministrate 583.926 dosi di vaccino delle 754.025 consegnate nell’Isola. I vaccini inoculati sono andati a 313.798 donne e a 270.128 uomini secondo questa ripartizione: 214.574 a operatori sanitari e sociosanitari, 133.995 a personale non sanitario, 33.042 a ospiti di strutture residenziali, 27.050 a forze armate, 57.165 a personale scolastico, 118.100 a over 80 (dati aggiornati alle 15.31 del 20 marzo 2021).

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

• nuovi casi: 23.832 (ieri 25.735);

• tamponi (antigenici e molecolari): 354.480;

• attualmente positivi: +8.914;

• ricoverati con sintomi: + 203, totale 27.061;

• ricoverati in Terapia Intensiva: +23 totale 3.387;

• ingressi in terapia intensiva: 243;

• totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.356.331;

• deceduti dopo Covid test positivo: 401 (totale deceduti: 104.642);

• totale dimessi/guariti: 2.686.236 (+14.598 rispetto a ieri).

