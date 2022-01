Covid, in Sicilia contagi sotto gli ottomila (620 nell'Agrigentino). Costa: "Raggiunto picco di questa ondata"

Numeri pressoché stabili nel bollettino quotidiano sull'emergenza Covid in Sicilia. Sono 14 i ricoverati in più nei reparti ordinari degli ospedali (da 1.389 a 1.403), stabili a 170, per il secondo giorno di fila, i pazienti in terapia intensiva con 13 nuovi ingressi. Sono 34 i morti, anche se la Regione riporta che tra i decessi comunicati oggi 15 sono relativi al 19 gennaio, 13 al 18 gennaio, uno al 17 gennaio, uno al 6 gennaio e uno al 4 gennaio. "In Sicilia siamo già nel picco di questa ondata, lo capiamo da alcuni parametri in diminuzione, come i contagi, i tamponi. Gli ospedali sono in una fase di stallo, speriamo che nel giro di una decina di giorni la situazione migliori", ha detto il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, a margine della presentazione del documentario "Ovunque tu sia" realizzato dalla Regione siciliana per raccontare l'impegno della struttura commissariale nella vaccinazione soprattutto quella di prossimità.

A Palermo e provincia 1.956 nuovi casi

I nuovi casi sono 7.997 su 43.433 tamponi processati, con un tasso di positività del 18,4%. I guariti sono 1.748, e gli attuali positivi sono 197.017 (+6.215). A Palermo e provincia sono 1.956 i nuovi casi. Mentre per quanto riguarda le altre province: Catania 1.979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Agrigento 620, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Enna 105.

Il Covid in Italia

Sono 188.797 i nuovi casi Covid e 385 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Sono 1.110.266 i tamponi Covid effettuati nelle ultime 24 ore e il tasso di positività è al 17%. I ricoverati sono 159 in più di ieri, per un totale di 19.659 persone mentre in terapia intensiva si registra un lieve aumento del ricoveri (+10) per un totale di 1.698 ricoverati con 155 ingressi del giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.590. Il totale degli attualmente positivi è di 2.682.041 persone mentre 2.660.684 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 20 gennaio 2022