Covid: con 1.508 positivi (147 in provincia) e 12 vittime la Sicilia è in testa per numero di contagi

Sono 1.508 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 17.543 tamponi processati. L'incidenza sale leggermente all'8,6%: ieri era al 8,5%. L'isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri, prima della Toscana (700). Gli attuali positivi sono 21.265 con un aumento di 563 casi. I guariti sono 933 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 12 vittime e il totale dei decessi va a 6.201.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 746 i ricoverati, 22 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono

83, lo stesso numero di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 231, Catania 411, Messina 128, Siracusa 148, Ragusa 144, Trapani 101, Caltanissetta 135, Agrigento 147, Enna 63.

I dati Agenas sono già da zona gialla

La Sicilia in zona bianca è di fatto un risultato diverso rispetto a quello prodotto dai dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati alle 18.24 di ieri, 19 agosto. La Sicilia, infatti, in base al bollettino aveva raggiunto quota 11% di ricoveri "intensivi" dopo essere stata negli ultimi due giorni stabile sul 'tetto' del 10%. Per quanto riguarda i ricoveri Covid in area non critica, la regione resta ferma al 17%, superando così di 2 punti percentuali la soglia massima stabilita al 15% per il cambio di colore.

Se la Sicilia resterà bianca, il giallo sembra però inevitabile tra 7 giorni. Ma a questo punto, avere certezze è complesso. Si "balla" davvero sul filo dei decimali. I parametri per il passaggio di colore sono tre: il tasso di occupazione sia di terapie intensive sia di reparti ordinari deve oltrepassare rispettivamente il 10% e 15%,ma non basta. Per entrare in una fascia con maggiori restrizioni anche l'incidenza settimanale dei contagi deve essere superiore ai 50 casi ogni centomila abitanti.

Il Covid in Italia

Nuovi casi: 7.224

Tamponi (diagnostici e di controllo): 220.656

Attualmente positivi: 131.462

Ricoverati: 3.692

Ricoverati in Terapia Intensiva: 455

Deceduti dopo un tampone positivo: 128. 683 (+49 oggi)

Dimessi/Guariti: 4.211.080

Vaccinati: 36.075.634 persone pari al 66.79% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 234mila dosi, di cui 114mila prime dosi. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 20 agosto 2021 il 91% degli over 80, l'87% dei settantenni, e il 81% dei sessantenni, il 73% dei cinquantenni, il 62% dei quarantenni, il 53% dei trentenni e il 52% dei ventenni e il 27% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.