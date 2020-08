Coronavirus: in Sicilia altri 37 nuovi contagi, ma diminuiscono le persone in ospedale

Aumentano i tamponi processati (2.982) ma resta costante l'aumento di nuovi casi in Sicilia: che oggi fa registrare un +37. Ieri erano stati 45, ma c'era la presenza di 10 migranti. I 37 di oggi invece - chiariscono dalla Regione - sono tutti italiani. E 10 di questi casi sono stati riscontrati in provincia di Palermo, 9 a Ragusa, 7 a Catania, e 7 a Messina e 4 a Siracusa. Non ci sono, per fortuna, casi ad Agrigento e provincia.

Il dato incoraggiante è che nonostante i nuovi contagi la situazione negli ospedali resta gestibile. Rispetto a ieri infatti ci sono 12 persone in meno ricoverate (da 53 si passa a 41) e resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva. In totale sono quindi 49 le persone in ospedale positive al Covid sul totale di 790 attualmente positive sull'Isola, poco più del 6%. Da registrare anche 14 guariti.

La situazione nel resto d'Italia

Continuano a crescere i nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese. Come riportato nel bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono ben 845 i nuovi malati, duecento unità in più rispetto a ieri, quando erano stati 642. Sei i morti da ieri che porta il totale a 35.418 da inizio emergenza. Sono stati 180 i guariti nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 204.686 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 68 ricoverati, due in più di ieri. Anche oggi nessuna regione a contagi zero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attualmente positivi: 16.014

Deceduti: 35.418 (+6, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 204.686 (+180, +0,09%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 68 (+2)

Tamponi: 7.790.596 (+77.442)

Totale casi: 256.118 (+845, +0,33%)