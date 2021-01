Coronavirus, 734 nuovi positivi sull'isola (1 in provincia) e 28 vittime

Sono 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.093 tamponi eseguiti, con una percentuale di contagiati pari al 14,4%. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore e portano il totale dei morti, dall'inizio della pandemia, a 2.468. I positivi sono 34.950 con un aumento di 603 attuali positivi. Negli ospedali i ricoverati sono 1276 (27 in meno rispetto a ieri): in regime ordinario 1090, (+17), in terapia intensiva 186 (+10). I guariti sono 103.

La distribuzione nelle province vede Catania 271, Palermo 183, Messina 103, Siracusa 90, Enna 40 Trapani 26, Ragusa 17, Caltanissetta 3, Agrigento 1.

L'analisi

Su poco più di cinquemila accertamenti (5.093) eseguiti per Capodanno, il 14,41% dei tamponi è risultato positivo. Sono 734 i nuovi casi di contagio da Coronavirus riscontrati nell’Isola nell'ultima giornata, quella dedicata alle feste tra pochi intimi. Allarmante il dato relativo all’ingresso di 20 persone nei reparti di terapia intensiva (186 posti letto occupati rispetto ai 176 di ieri), con un incremento anche nel numero ricoveri ordinari legati al Covid-19 (+17, dai 1.073 del giorno precedente a 1.090). Sale a 58.082 il numero dei pazienti guariti e dimessi (+103).

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero della Salute, questa è la distribuzione dei casi in Sicilia: 183 a Palermo, 271 a Catania, 103 a Messina, 90 a Siracusa, 40 ad Enna, 26 a Trapani, 17 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 1 ad Agrigento. Preoccupante anche il numero degli ultimi decessi registrati (28), che porta il tragico bilancio della pandemia in Sicilia a 2.468 vittime. Attualmente risultano contagiate dal virus 34.950 persone (+603 rispetto ai dati del primo gennaio) e 33.674 sono quelle che si trovano in isolamento domiciliare (+576 rispetto a ieri).

