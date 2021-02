Coronavirus, lieve rialzo dei contagi in Sicilia (+55 in provincia): ma calano ancora positivi e ricoverati

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi registra 499 morti e 9.660 contagi su 244.429 tamponi totali. Negli ospedali si registrano 20.317 pazienti covid nei reparti non critici, in aumento di 57 unità. 2.214 le persone in terapia intensiva, 158 nuovi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 2 febbraio

Nuovi casi: 9.660 (ieri 7.925)

Casi testati: 75.200 (ieri 48.838)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 244.429 (ieri 142.419)

molecolari: 125.396 di cui 8.285 pari al 6.6% (ieri 10%)

rapidi: 119.033 di cui 1.366 positivi pari al 1.14 (ieri 0.4%)

Attualmente positivi: 437.765 (ieri 447.589)

Ricoverati: 20.317, +57 (ieri 20.260, +164)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.214, -38, 158 nuovi (ieri +37)

Totale casi positivi: 2.570.608 (ieri 2.529.070)

Deceduti: 89.344, +499 (ieri +329 )

Totale Dimessi/Guariti: 2.043.499, +18976 (ieri +13.975)

Vaccinati: 683.478 (2.029.931 dosi somministrate*)

*si tratta del 87.3% delle 2.278.185 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna al 1 febbraio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Intanto Aifa rivede il parere sul vaccino prodotto da AstraZeneca (che verrà distribuito dalla prossima settimana) aprendo alle somministrazioni anche agli over 55 in buona salute. Novità anche per il vaccino russo Sputink V: un'analisi pubblicata su Lancet su 20.000 partecipanti suggerisce che con due iniezioni avrebbe un'efficacia del 91,6% contro la comparsa di sintomi associati al Covid-19.“