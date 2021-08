Covid, in Sicilia individuati altri 262 casi (1 nell'Agrigentino): gli ospedali continuano a riempirsi

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati altri 262 nuovi casi di Coronavirus. I tamponi processati sono stati appena 7.718. Il tasso di positività è quindi del 3,3% (ieri era 6,3%). Lo attesta il report odierno del ministero della Salute. Su scala nazionale i nuovi casi sono 3.190 e il tasso di positività è del 3,8% in aumento rispetto al 3,2 di ieri.

Negli ospedali siciliani, nei reparti ordinari, sono ricoverate 320 persone (ieri 295). Altre 34 sono invece in terapia intensiva con un nuovo ingresso (ieri 33 ricoverati). Complessivamente quindi i pazienti con il Covid nei nosocomi sono 354 (ieri 328).

In isolamento domiciliare ci sono 10.995 persone (ieri 10.891). Gli attuali positivi in tutta la regione sono 11.349 (ieri 11.219), il numero pù elevato tra tutte le realtà italiane alle spalle solo della Lombardia.

Nelle ultime ore si registrano anche tre nuove vittime. I decessi dall'inizio della pandemia sono stati 6.050, mentre in 129 sono stati dichiarati guariti per un totale di 226.404

La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 75; Messina 6 ; Catania 40; Siracusa 35; Trapani 13; Caltanissetta 72; Agrigento 1; Enna 20; nessun caso a Ragusa.

Come sarà il rientro a scuola

Scuola in presenza per tutti gli ordini, distanziamento e mascherine in classe, ma anche completamento dell'immunizzazione del personale scolastico e massima estensione dei vaccini tra gli studenti: queste le indicazioni del governo Musumeci per la riapertura delle scuole, divulgate oggi da una circolare dell’assessorato regionale all’Istruzione, al termine della riunione della task force regionale, finalizzata a formulare preliminari indicazioni operative alle istituzioni scolastiche e formative della Regione (L'articolo completo)

Vaccini negli uffici regionali

Vaccini al via negli uffici delle amministrazioni pubbliche. Questa mattina sono iniziate le somministrazioni negli assessorati regionali alla Funzione pubblica e all’Energia e Servizi di pubblica utilità. A partire dalle 9, due squadre di medici in servizio presso la struttura commissariale si sono recate negli uffici di viale Regione Siciliana e viale Campania per effettuare prime e seconde dosi di vaccino anti Covid. Nei prossimi giorni sarà immunizzato anche il personale in servizio presso gli altri assessorati. L’iniziativa rientra nel potenziamento della campagna vaccinale di prossimità, che prevede di far avvicinare sempre più le persone al vaccino, organizzando sedute di somministrazione in luoghi di lavoro e turistici, ma anche nei locali della movida. (L'articolo completo)

L'accelerazione della pandemia

La settimana appena conclusa ha fatto registrare "un notevole incremento dei nuovi positivi, dei ricoverati e delle persone decedute". In particolare, i nuovi positivi in Sicilia sono stati 4.445, il 23,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 63,2%. Il dato è reso noto dall'ufficio Statistica del Comune. E' cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 3,9% al 4,5%, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 11.219, 3.298 in più rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 10.891, 3.191 in più rispetto alla settimana precedente. (L'articolo completo)

Il Covid in Italia

Nuovi casi: 3.190, ieri 5.321

Tamponi (diagnostici e di controllo): 83.223, ieri 167.761

Attualmente positivi: 93.017, ieri 91.350

Ricoverati: 2.070 (+116), ieri 1.954

Ricoverati in Terapia Intensiva: 249 (+19), ieri 230 di cui 22 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: 128.088 (+20), ieri 128.068 (+5)

Dimessi/Guariti: 4.135.930

Vaccinati: 32.547.009 persone pari al 60.2% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 231mila dosi, di cui 91mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 2 agosto 2021: il 90% degli over 80, il 85% dei settantenni, e il 76% dei sessantenni, il 68% dei cinquantenni, il 55% dei quarantenni, il 42% dei trentenni e il 38% dei ventenni e il 17% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

