Coronavirus: 1.707 i nuovi positivi sull'isola (+95 in provincia), 35 le vittime

Sono 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 8837. Con i nuovi casi salgono così a 26.286 gli attuali positivi con un incremento di 1.372. Di questi 1.660 sono i ricoverati con un incremento di 82: 1.450 in regime ordinario e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 24.626. I guariti sono 300.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 444, Catania 589, Ragusa 176, Messina 116, Trapani 77, Siracusa 89, Agrigento 95, Caltanissetta 87, Enna 34.

L'analisi

Nessun rallentamento. Il Coronavirus non molla la presa: sono 1.707 i nuovi casi individuati in Sicilia su oltre 10.217 tamponi processati. Positivo dunque il 16,7% delle persone testate. Nel resto d'Italia invece sono oltre 40 mila i nuovi contagi. Sull'Isola si registrano altri 35 morti, mentre il dato nazionale è di 550 vittime.

Sull'Isola i ricoverati positivi al Covid arrivano a quota 1.450 (+59 rispetto a ieri), più 210 pazienti in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri). Il numero dei guariti è di 300, mentre gli attuali positivi arrivano a 26.286 (di questi 24.626 in isolamento domiciliare).

La situazione nel resto d'Italia

Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 663 mila e oggi si registra il record di nuovi contagi: sono 40.902 i tamponi risultati positivi su 144.875 casi testati. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 12 novembre registrava quasi 38 mila nuovi casi e purtroppo ben 636 deceduti. Quanto alla pressione sulle strutture sanitarie si registrava un leggero allentamento ma negli ospedali si trovavano 3.170 persone in terapia intensiva (+89) e 33.043 ricoverate in reparto (+518).

Il bollettino di oggi venerdì 13 novembre

Nuovi casi: 40.902 (ieri 35.098)

Casi testati: 144.875

Tamponi (diagnostici e di controllo): 254.908 (ieri 234.672)

Attualmente positivi: 663.926 (ieri 635.054)

Ricoverati: 30.914, +1.041 (ieri 29.873, +518)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.230, +60 (ieri 3.170, +89)

Totale casi positivi: 1.107.303 (ieri 1.066.401​)

Deceduti: 44.139, +550 (ieri 43.589, con un aumento di 636​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 399.238 (ieri 387.758 +15.645)