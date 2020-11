Coronavirus, in Sicilia 1.871 nuovi casi (+84 in provincia): stabili i posti occupati in ospedale

Mai così tanti tamponi in Sicilia in un solo giorno: 11.470. Di questi poco più del 16% è risultato essere positivo al Covid, tradotto in numero assoluto sono 1.871 i nuovi casi. Pochi in più rispetto a ieri i posti letto occupati in ospedale dai ricoverati non gravi, che diventano 1.532 (+4), mentre le terapie intensive restano stabili a 240.

Attenzione: il fatto che i posti occupati nelle aree critiche non siano aumentati è un buon segnale, ma non significa necessariamente che non ci siano stati nelle ultime 24 ore pazienti Covid le cui condizioni non si siano aggravate. Perchè è probabile che molte delle vittime registrate oggi (purtroppo sono altre 40) provengano proprio da quei reparti.

Coi 352 guariti odierni gli attuali positivi (cioè chi al momento ha il virus) sull'Isola arrivano a 33.581, di questi 31.809 sono curati in casa. La mappa per provincia: Palermo 512; Catania 441; Messina 264; Ragusa 192; Trapani 166; Siracusa 77; Agrigento 84; Enna 61.

La situazione nel resto d'Italia

Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 761 mila. Quasi 34 mila le persone ricoverate in ospedale cui aggiungere le oltre 3.700 persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita. Una buona notizia arriva dai dati dei nuovi ricoveri: si placa un poco la corsa agli ospedali con 106 nuovi posti occupati nei reparti covid e 42 nuovi posti occupati nelle aree critiche che, purtroppo come abbiamo già visto, sono prossime alla saturazione. Purtroppo si registrano ben 653 decessi. 36.176 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di più di 250 mila tamponi.

Nuovi casi: 36.176 (ieri 34.283)

Casi testati: 138.397 (ieri 124.237)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 250.186 (ieri 234.834)

Attualmente positivi: 761.671 (ieri 743.168)

Ricoverati: 33.610, +106 (ieri 33.504, +430)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.712, +42 (ieri 3.670, +58)

Totale casi positivi: 1.308.528 (ieri 1.272.352​)

Deceduti: 47.870, +653 (ieri 47.217, con un aumento di 753​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 498.987 (ieri 481.967​).